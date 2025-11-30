Торжественная регистрация новорожденных в многодетных семьях состоялась в честь Дня матери в Рязани

В Рязанском Перинатальном центре в преддверии Дня матери торжественно зарегистрировали рождение Максима, Даниила и Анны. Об этом сообщили в медучреждении.

Три семьи, ставшие многодетными, получили свидетельства о рождении своих малышей и памятные подарки от министра здравоохранения Рязанской области Александра Пшенникова и ректора Рязанского государственного медицинского университета Романа Калинина. Также с поздравлениями выступил и. о. главного врача Перинатального центра Максим Коваленко.

Все новорожденные являются третьими детьми в своих семьях. Поздравляем родителей, малышей и всех, кто принимал участие в торжественной выписке, с этим знаменательным событием. Желаем им крепкого здоровья и множества радостных моментов в жизни.