Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
4.2 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Торжественная регистрация новорожденных в многодетных семьях состоялась в честь Дня матери в Рязани

Анастасия Мериакри
Фото: Рязанский перинатальный центр

В Рязанском Перинатальном центре в преддверии Дня матери торжественно зарегистрировали рождение Максима, Даниила и Анны. Об этом сообщили в медучреждении.

Три семьи, ставшие многодетными, получили свидетельства о рождении своих малышей и памятные подарки от министра здравоохранения Рязанской области Александра Пшенникова и ректора Рязанского государственного медицинского университета Романа Калинина. Также с поздравлениями выступил и. о. главного врача Перинатального центра Максим Коваленко.

Все новорожденные являются третьими детьми в своих семьях. Поздравляем родителей, малышей и всех, кто принимал участие в торжественной выписке, с этим знаменательным событием. Желаем им крепкого здоровья и множества радостных моментов в жизни.

Торжественная регистрация новорожденных в многодетных семьях состоялась в честь Дня матери в Рязани
Торжественная регистрация новорожденных в многодетных семьях состоялась в честь Дня матери в Рязани
Торжественная регистрация новорожденных в многодетных семьях состоялась в честь Дня матери в Рязани
Торжественная регистрация новорожденных в многодетных семьях состоялась в честь Дня матери в Рязани
Торжественная регистрация новорожденных в многодетных семьях состоялась в честь Дня матери в Рязани
Торжественная регистрация новорожденных в многодетных семьях состоялась в честь Дня матери в Рязани
Торжественная регистрация новорожденных в многодетных семьях состоялась в честь Дня матери в Рязани
Торжественная регистрация новорожденных в многодетных семьях состоялась в честь Дня матери в Рязани

Другие материалы рубрики

В Рязани почетный гражданин Раиса Бушуева отпраздновала свое столетие

Сцена под открытым небом появилась у Рязанского Дворца молодежи

В центре «Авангард» Рязанской области военную подготовку прошли 400 студентов и школьников

Рязанцев предупредили о новой волне мошенничеств через сим-боксы

Всероссийская дискуссионная площадка «Студенческая семья: ценности и смыслы» начала свою работу в РГУ имени С.А. Есенина

В центре Рязани разрушается дом с часами

Самые читаемые материалы

Новости кино и ТВ: обзоры сериалов, шоу и жизнь звезд

Умер актёр Вадим Смирнов — «фактурный бандит» из «Убойной силы» и «Антикиллера»

Умер 53‑летний актер Вадим Смирнов, известный по ролям бандитов и телохранителей вместе с братом-близнецом Дмитрием. Его смерть стала неожиданностью для коллег и зрителей — в сети звучат соболезнования и воспоминания.
Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Акценты

Пропажа семьи Усольцевых: версия убийства, развалившиеся теории и новые исчезновения в Красноярском крае

Два месяца поисков в красноярской тайге — и ни единой улики. Теперь близкий знакомый Сергея Усольцева заявляет: семья, скорее всего, убита человеком из своего круга. Почему он уверен в этом и какие версии уже рассыпаются — рассказываем.