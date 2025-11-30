Объём ипотечного кредитования в Рязанской области сократился вдвое

В Рязанской области зафиксировано снижение показателей ипотечного кредитования по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в министерстве строительства региона, ссылаясь на данные Центрального банка России.

За первые девять месяцев 2025 года было выдано 4455 ипотечных кредитов, что вдвое меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда этот показатель составил 7852 кредита. Сумма выданных кредитов также уменьшилась: в 2025 году она составила 100,7 млрд рублей, в то время как в 2024 году этот показатель был равен 142,1 млрд рублей.

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам за период с января по сентябрь 2025 года снизилась до 7,82% по сравнению с 8,93% в 2024 году.