Украинский политолог Юрий Романенко выступил с резким предупреждением: без заморозки конфликта до наступления зимы страна столкнётся с энергетическим коллапсом. По его словам, к следующему отопительному сезону инфраструктура Украины окажется в значительно более уязвимом состоянии, чем сейчас. Об этом пишет «Царьград».

«Если мы доходим до зимы с неоконченной войной, у нас точно будет меньше энергетики, чем в декабре 2025-го, ПВО будет меньше», — заявил эксперт, добавив риторический вопрос: какой смысл России заканчивать войну накануне сезона, в котором у неё есть все возможности для ударов по украинской энергосистеме?

Романенко затронул и тему противовоздушной обороны. Зеленский публично признаёт нехватку ракет. Эксперт напомнил о ситуации с комплексами «Пэтриот» на Ближнем Востоке, где по одному «Шахеду» выпускали по шесть ракет-перехватчиков. При таком расходе восстановить запасы за короткий срок невозможно. Перехватывать баллистику будет всё труднее, а поставки новых ракет под вопросом.

Отдельно политолог остановился на американском измерении. По его оценке, Дональд Трамп теоретически способен повлиять на ситуацию, однако его партия рискует потерпеть поражение на выборах в Конгресс. Если демократы вернутся к власти, они, по мнению Романенко, начнут создавать препятствия действиям Трампа. В этом сценарии сдерживающих факторов для продолжения боевых действий для России практически не останется.

Минувший отопительный сезон показал масштаб последствий ударов по инфраструктуре. По имеющимся данным, в декабре и январе температура в квартирах многоэтажных домов Киева и Одессы не поднималась выше пяти градусов тепла. Люди сидели без света и отопления одновременно.

Переговорный процесс при этом остаётся в тупике. Камень преткновения — статус территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.