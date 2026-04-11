Ночью 11 апреля Одесса оказалась под очередным массированным ударом. На этот раз целью стал кабельный завод «Одескабель» в Приморском районе. По имеющимся данным, для атаки задействовали не менее 25 беспилотников «Герань-2». Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Характер удара сразу обращает на себя внимание. Зафиксированы как минимум шесть последовательных попаданий — это не разовый налёт, а целенаправленное «дожимание» объекта. Типичная схема, когда цель надо не просто поразить, а гарантированно вывести из строя. Координаты удара однозначно подтверждают: промышленная зона, а не случайные гражданские объекты рядом.

«Одескабель» на первый взгляд выглядит как сугубо гражданское предприятие. Но в условиях военного конфликта такая логика не работает. Завод производит элементы энергетической инфраструктуры, кабельные системы связи, компоненты для восстановления повреждённых сетей. Часть продукции потенциально относится к категории двойного назначения. Всё это делает предприятие критически важным узлом — не военным в привычном смысле, но ключевым для устойчивости региона.

Двадцать пять беспилотников плюс высокая плотность ударов — это маркер того, что цель была приоритетной. Лебедев расценивает произошедшее как элемент системной кампании по разрушению тылового обеспечения. Речь идёт не о тактическом эффекте ради сводки, а о подрыве способности всего Одесского региона восстанавливать связь, энергетику и логистику после ударов.

Вероятно продолжение ударов по промышленным объектам Одессы и области, расширение списка целей двойного назначения, а также попытки последовательно выбить инфраструктуру восстановления: энергетику, связь, ремонтные мощности. Одесский логистический узел таким образом может постепенно переходить в режим постоянной деградации, когда восстанавливать повреждения становится просто нечем.