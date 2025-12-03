Украина сильно пожалеет: стало известно что готовит Россия для «Одесской операции»

Россия, вероятнее всего, уже в этом году начнет так называемую «Одесскую операцию», целью которой станет изоляция Украины от моря. Об этом в беседе с «МК» заявил капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, удары будут внезапными и по своему масштабу и качеству будут заметно отличаться от тех атак, которые ранее наносились по одесским портам.

Поводом для жесткой реакции Москвы стали последние атаки Украины на российские танкеры в территориальных водах Турции. СБУ официально признала, что по судам Virat и Kairos в Черном море ударили морские дроны Sea Baby. Президент Владимир Путин после этого дал понять: Россия готова отвечать и в крайних вариантах — вплоть до полного перекрытия Украине выхода к морю.

Часть военных экспертов уже делает вывод: украинские порты ждёт «карательный» ответ. Речь не только о разрушении инфраструктуры — под ударом могут оказаться и все суда, которые заходят в одесские гавани. Логика проста: сделать работу этих портов максимально рискованной и экономически невыгодной.

Дандыкин убежден, что в первую очередь сильные комбинированные удары накроют Одессу, Николаев и Очаков. По его оценке, ВМФ и ВКС РФ могут задействовать сразу несколько эшелонов оружия.

По словам эксперта, основой станут ракетные удары с привлечением береговых войск Черноморского флота. По портовой инфраструктуре будет работать авиация, в том числе с использованием ракет Х-101 и Х-102. К этому могут подключиться и морские крылатые ракеты «Калибр». Не исключен и вывод подводных лодок на боевые позиции.

Задача проста и жестка: лишить украинские порты возможности нормально функционировать. «Чтобы не было, куда причаливать и некуда выгружать», — так формулирует он цель будущих ударов. Более того, эксперт допускает, что, следуя озвученной президентом линии, российские силы могут фактически «зайти» и в Николаев, и в Очаков, где плотно обосновались англичане. Удары должны пройти по всему побережью, контролируемому сейчас ВСУ.

Дандыкин подчеркивает: сухопутная фаза, если и будет, то позже. Для этого сначала придется разворачиваться в сторону Днепропетровска, затем вновь входить в Херсон. Российские войска уже были в этом городе, а также контролировали Снигиревский район на юго-востоке Николаевской области. Пока же, по его словам, основной акцент будет сделан на ударах со стороны моря, поскольку украинские порты остаются ключевым хабом для транспортировки вооружений, боеприпасов и топлива.

Эксперт отмечает, что российские ракеты и сейчас периодически бьют по портовой инфраструктуре, однако обещает «намного более сильный и жесткий» формат. Вплоть до целенаправленного уничтожения судов, находящихся в портах, чтобы владельцам стало попросту невыгодно направлять туда свои корабли. Украина сама «открыла ящик Пандоры», начав бить по судам.

России известно, кто именно организовывал атаки. Он говорит о конкретной бригаде беспилотных экипажей военно-морских сил Украины и убежден: по ней обязательно последует ответный удар.

Отдельный блок — морская логистика военной помощи Киеву. На вопрос, какой процент поставок идет по морю, Дандыкин отвечает: больше, чем по воздуху. Крупнотоннажные суда по объему груза сопоставимы сразу с десятками самолетов, в том числе самых больших. Сейчас морской маршрут — один из ключевых путей доставки помощи Украине.

Говоря о сроках, эксперт предполагает, что операция по изоляции Украины от Черного моря может начаться уже в этом году и «очень неожиданно». При этом он демонстративно скептически относится к возможной помощи Лондона Киеву, заявляя, что «никакие англичане Украине уже не помогут».

Отвечая на вопрос о морских беспилотниках, Дандыкин признает: по безэкипажным катерам Россия пока отстает. По воздушным дронам ситуация обратная — противника уже не только догнали, но и перегнали. Однако о морских бэках, которые можно использовать как брандеры — начиненные взрывчаткой суда для подрыва вражеских кораблей — такого сказать нельзя.

Российская сторона уже топила киевский разведывательный пароход «Симферополь» в устье Дуная. На этом фоне Дандыкин говорит: флоту нужны собственные морские беспилотники с боевой нагрузкой порядка 1–1,5 тонны взрывчатки. Над этим уже думают, и такие системы скоро должны появиться.

Эксперт уверяет, что реакция Киева будет бурной — «возмущаться они умеют». Но действия Украины уже перешли черту даже по меркам прошлых войн. Он сравнивает ситуацию с практикой немецких рейдеров, которые нарушали коммуникации, однако не били по непричастным судам в экономической зоне третьих стран. Удары по кораблям в экономической зоне Турции он называет «беспределом» и говорит, что перед российским флотом теперь стоит «большая работа».

Отдельно эксперт комментирует возможность применения «Орешника». По его словам, это слишком мощное оружие для задач, о которых идет речь, и, скорее всего, оно понадобится на других направлениях. Для ударов по украинским портам логичнее использовать, например, недавно появившиеся планирующие авиабомбы ФАБ-3000.

Говоря о приоритетных целях, эксперт в первую очередь называет портовые сооружения и причальные фронты. Порт — это целая сложная система, а значит, чтобы парализовать ее работу, нужно уничтожать всё, что обеспечивает заход и обработку судов.

Оценить сроки полного вывода одесских портов из строя эксперт не берется. Он подчеркивает, что задача очень непростая: в советское время строили «на совесть», по ГОСТам. В качестве примера он вспоминает, сколько раз пришлось «дырявить» Антоновский мост, прежде чем тот перестал функционировать. Поэтому, считает Дандыкин, удар будет явно не один: причальный фронт — это десятки километров бетона, а Одесский порт в советские годы был одним из самых загруженных и передовых, на него не жалели денег.