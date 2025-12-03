Опубликованы адреса, по которым снимут показания счётчиков ГВС в декабре 2025 года

Опубликованы адреса, по которым состоится контрольное снятие показаний счётчиков ГВС в декабре 2025 года. Данные сообщает МУП «РМПТС».

В декабре снятие показаний счетчиков ГВС состоится по следующим адресам:

01.12.2025, г.Рязань, ул.3-и Бутырки, д.3 корп.9;

02.12.2025, г.Рязань, ул.Черновицкая , д.32 корп.2;

03.12.2025, г.Рязань, ул. 1-ый Осенний переулок, д.1;

04.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.4 корп.1;

08.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.4 корп.2;

09.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.4 корп.3;

10.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.4 корп.4;

11.12.2025, г. Рязань, ул. Сельских строителей, д.4г;

15.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.4д;

16.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.4ж;

17.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.4з;

18.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.5;

22.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.5 к.1;

23.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.5а;

24.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.5б;

25.12.122025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.5в;

При проведении проверки состояния прибора учета проверке подлежат:

— целостность прибора учета;

— отсутствие механических повреждений;

— отсутствие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин;

— плотное прилегание стекла индикатора;

— наличие и сохранность контрольных пломб;

— наличие и сохранность индикаторов антимагнитных пломб;

— отображение прибором учета результатов измерения;

— истечение межповерочного интервала поверки прибора учета

При возникновении вопросов или необходимости получения дополнительной информации, телефон для связи: +7(4912) 38-90-80 или +7(930) 880-55-24.