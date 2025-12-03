Опубликованы адреса, по которым снимут показания счётчиков ГВС в декабре 2025 года

Опубликованы адреса, по которым состоится контрольное снятие показаний счётчиков ГВС в декабре 2025 года. Данные сообщает МУП «РМПТС».
В декабре снятие показаний счетчиков ГВС состоится по следующим адресам:
01.12.2025, г.Рязань, ул.3-и Бутырки, д.3 корп.9;
02.12.2025, г.Рязань, ул.Черновицкая , д.32 корп.2;
03.12.2025, г.Рязань, ул. 1-ый Осенний переулок, д.1;
04.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.4 корп.1;
08.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.4 корп.2;
09.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.4 корп.3;
10.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.4 корп.4;
11.12.2025, г. Рязань, ул. Сельских строителей, д.4г;
15.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.4д;
16.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.4ж;
17.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.4з;
18.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.5;
22.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.5 к.1;
23.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.5а;
24.12.2025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.5б;
25.12.122025, г.Рязань, ул. Сельских строителей, д.5в;
При проведении проверки состояния прибора учета проверке подлежат:
— целостность прибора учета;
— отсутствие механических повреждений;
— отсутствие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин;
— плотное прилегание стекла индикатора;
— наличие и сохранность контрольных пломб;
— наличие и сохранность индикаторов антимагнитных пломб;
— отображение прибором учета результатов измерения;
— истечение межповерочного интервала поверки прибора учета
При возникновении вопросов или необходимости получения дополнительной информации, телефон для связи: +7(4912) 38-90-80 или +7(930) 880-55-24.