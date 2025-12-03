Рязанка получила компенсацию за автомобиль, поврежденный в результате пожара

В Октябрьском районном суде Рязани состоялось разбирательство по делу о возмещении ущерба, причинённого автомобилю в результате пожара в многоквартирном доме.

Пожар произошёл в одной из квартир города, во дворе которой была припаркована машина. В результате возгорания автомобиль получил серьёзные повреждения: вмятины, царапины, разбитое лобовое стекло и другие дефекты.

Хозяйка транспортного средства обратилась в суд с требованием взыскать с владельца квартиры, где возник пожар, материальный ущерб в размере 617 189,87 рублей. Кроме того, она потребовала компенсацию за утрату товарной стоимости машины в сумме 111 600 рублей и возместить судебные расходы в размере 64 870,56 рублей.

Изучив представленные доказательства и выслушав аргументы обеих сторон, суд частично удовлетворил исковые требования. Решение вступило в законную силу.