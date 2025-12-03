В Рязани прошел Всероссийский патриотический форум

В Рязани в Доме молодежи прошло торжественное открытие региональной площадки Всероссийского патриотического форума. Событие посвящено итогам Года защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Форум организован Роспатриотцентром Росмолодежи при участии Министерства культуры РФ, Министерства обороны России, Российского общества «Знание» и исполнительных органов власти субъектов Федерации. Его цель — укрепление духовно-нравственных ценностей, гражданской идентичности и диалога между поколениями.

Реклама

В мероприятии участвуют общественные лидеры, педагоги, ветераны, наставники, школьники, студенты, активисты патриотических клубов и объединений. Также приглашены члены семей военнослужащих.

Руководитель Роспатриотцентра Елена Беликова отметила важность живого диалога поколений и подчеркнула, что каждый участник должен найти свой путь в служении Родине, получить практические навыки и вдохновение от встречи с выдающимися экспертами.

- Новости партнёров - Новости СМИ2

Форум пройдет в Москве с 7 по 9 декабря. В программе — лекции, встречи с Героями и обмен лучшими практиками в области патриотического воспитания. В этом году впервые по всей стране открыты региональные площадки. В Рязанской области церемония открытия прошла в Доме молодежи.

Участников поздравил председатель комитета по делам молодежи Рязанской области Виталий Косачев. Он отметил, что открытие приурочено ко Дню Неизвестного солдата, что позволяет вспомнить и почтить память воинов, погибших в боевых действиях. Приветствие также произнёс Герой Советского Союза, депутат Рязанской областной Думы Юрий Плугин.

В рамках встречи «Диалоги с Героями» участники пообщались с ветеранами специальной военной операции и кавалерами Орденов Мужества. Состоялось награждение победителей регионального конкурса «Исторический калейдоскоп» и лекция «Рязань – город трудовой доблести», подготовленная Российским обществом «Знание».

В Доме молодежи работали интерактивные площадки региональных отделений «Волонтёров Победы», поискового движения России и ГБУ РО «Патриотцентр». Посетители могли увидеть фотовыставку «Сердце майора» и экспозицию артефактов поисковых экспедиций, включая образцы оружия, экипировку и БПЛА.