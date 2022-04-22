Полицейские раскрыли подробности вооружённого конфликта на территории бывшего предприятия «Рязцветмет»

Пресс-служба Управления МВД России по Рязанский области обнародовала подробности вооружённого конфликта, который произошёл 21 апреля на территории бывшего завода «Рязцветмет».
Сообщение о завязавшемся конфликте поступило полицейским вечером. Они немедленно выехали на место. Выяснилось, что участники конфликта – представители частных охранных предприятий.
Инцидент удалось нейтрализовать. Два представителя охранных предприятий получили травмы. Их доставили в ОКБ.
Ранее стало известно, что конфликт был вооружённым. Его участники стреляли из травматических пистолетов.