Полицейские раскрыли подробности вооружённого конфликта на территории бывшего предприятия «Рязцветмет»

Пресс-служба Управления МВД России по Рязанский области обнародовала подробности вооружённого конфликта, который произошёл 21 апреля на территории бывшего завода «Рязцветмет».

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Сообщение о завязавшемся конфликте поступило полицейским вечером. Они немедленно выехали на место. Выяснилось, что участники конфликта – представители частных охранных предприятий.

Инцидент удалось нейтрализовать. Два представителя охранных предприятий получили травмы. Их доставили в ОКБ.

Ранее стало известно, что конфликт был вооружённым. Его участники стреляли из травматических пистолетов.