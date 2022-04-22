6.4 C
Рязань
Пятница, 22 апреля, 2022

Полицейские раскрыли подробности вооружённого конфликта на территории бывшего предприятия «Рязцветмет»

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Полицейские раскрыли подробности вооружённого конфликта на территории бывшего предприятия «Рязцветмет»

7info7

Пресс-служба Управления МВД России по Рязанский области обнародовала подробности вооружённого конфликта, который произошёл 21 апреля на территории бывшего завода «Рязцветмет».

- Реклама -

Сообщение о завязавшемся конфликте поступило полицейским вечером. Они немедленно выехали на место. Выяснилось, что участники конфликта – представители частных охранных предприятий.

Инцидент удалось нейтрализовать. Два представителя охранных предприятий получили травмы. Их доставили в ОКБ.

Ранее стало известно, что конфликт был вооружённым. Его участники стреляли из травматических пистолетов.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ ДТП на Солотчинском шоссе пострадала женщина-водитель
Комментарии для сайта Cackle