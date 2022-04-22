В перестрелке на бывшем заводе «Рязцветмет» в Рязани пострадали два человека

Два человека пострадали в перестрелке на бывшем заводе «Рязцветмет» в Рязани. Об этом сообщила «Новая Газета – Рязань» со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

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Всё произошло 21 апреля вечером. Ранение живота получил 44-летний мужчина, ранение головы – 64-летний. Последний, как уточняет СМИ, является директор частной охранной организации.

Нападавшие стреляли из травматических пистолетов. Пострадавших доставили в Рязанскую ОКБ.

Не исключено, что произошедшее – попытка рейдерского захвата.