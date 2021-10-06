Подозреваемый в массовом убийстве и подрыве отдела полиции под Воронежем дал первые показания

Следователи получили первые показания от Виктора Мирского, который подозревается в убийстве семьи фермеров в Воронежской области и подрыве районного отдела полиции, пишет «МОЁ!» со ссылкой на источник.

На вопрос о мотивах нападения на правоохранителей злоумышленник заявил: «Просто полицейским слишком красиво живется, а особенно сотрудникам полиции из Лисок. Он не уточнил, что имел в виду.

Также стало известно, что мужчина расправился с 59-летней женщиной, ее 19-летним сыном и 5-летним внуком из-за своей коровы. По его мнению, семья не выполнила его условие при продаже, согласно которому животное не пустят на мясо.

Психическое состояние подозреваемого пока не определено, так как соответствующая экспертиза только назначена. У него была лицензия на оружие.

Инцидент произошел 16 сентября. Сначала Мирской убил знакомую и двоих детей, после чего поехал в город Лиски к ОМВД и взорвал вход в здание. В ходе задержания его ранили по касательной в голову. В результате Мирской потерял большое количество крови, ему сделали операцию.