Под Рязанью легковой автомобиль сбил мужчину

В поселке Мурмино Рязанского района Рязанской области автомобиль сбил мужчину. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

Легковой автомобиль сбил человека. Очевидцы сообщают, что пострадавшего «оттащили» с дороги свидетели ДТП. О состоянии мужчины информации нет.

Официальная информация не поступала.

Ранее стало известно, что в Рязани 13 сентября мотоциклист сбил ребенка на электросамокате.

ДТП произошло на Московском шоссе около дома № 21Б примерно в 17:20. Неустановленный водитель, управляя мотоциклом, совершил столкновение с электросамокатом под управлением 11-летнего ребенка.

Сегодня, 14 сентября, в соцсетях появилось видео момента наезда мотоциклиста на электросамокатчика.