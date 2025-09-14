В ГАИ сообщили подробности ДТП, в котором пострадал ребенок на электросамокате

В Рязани 13 сентября мотоциклист сбил ребенка на электросамокате. Подробности сообщили в региональной пресс-службе Госавтоинспекции.

ДТП произошло на Московском шоссе около дома № 21Б примерно в 17:20. Неустановленный водитель, управляя мотоциклом, совершил столкновение с электросамокатом под управлением 11-летнего ребенка.

В результате происшествия ребенок получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства ДТП выясняются.

Сегодня, 14 сентября, в соцсетях появилось видео момента наезда мотоциклиста на электросамокатчика.

По неподтвержденной информации, у 11-летнего пострадавшего констатировали перелом в области таза.