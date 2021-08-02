32 C
Рязань
Понедельник, 2 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоТоп новость

По Рязани передвигается внедорожник с огромной инсталляцией берета десантника

7info7
По Рязани передвигается внедорожник с огромной инсталляцией берета десантника
- Advertisement -

2 августа  в России отмечается День Воздушно-десантных войск.  Рязань является столицей ВДВ. Именно здесь находится Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Традиционно  выпускники училища — десантники со всего мира  съезжаются в Рязань для встречи с однополчанами.

«Синева» в этот день  в Рязани  слышится из динамиков магнитол ,видится на флагах, тельняшках и беретах.

Униформу надевают не только военные, но их жёны и дети.

В этом году по городу передвигается огромный внедорожник. Вместо багажника на крыше гордо расположен голубой берет огромных размеров.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]