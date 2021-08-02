По Рязани передвигается внедорожник с огромной инсталляцией берета десантника

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2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Рязань является столицей ВДВ. Именно здесь находится Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Традиционно выпускники училища — десантники со всего мира съезжаются в Рязань для встречи с однополчанами.

«Синева» в этот день в Рязани слышится из динамиков магнитол ,видится на флагах, тельняшках и беретах.

Униформу надевают не только военные, но их жёны и дети.

В этом году по городу передвигается огромный внедорожник. Вместо багажника на крыше гордо расположен голубой берет огромных размеров.