Среда, 5 июня, 2024

«Пятница!» совместно с Yappy проводит кастинг в интеллектуальное шоу «Умнее всех»

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: smart.friday.ru

Телеканал «Пятница!» совместно с приложением вертикальных видео Yappy, входящим в «Газпром-Медиа Холдинг», объявили о старте кастинга в программу «Умнее всех» (16+). Победитель получит возможность попасть в следующий сезон интеллектуального шоу и ответить на вопросы Тины Канделаки в студии.

«Пятница!» раз в месяц будет публиковать ролик с вопросами от Тины Канделаки в аккаунте Yappy. Участникам кастинга нужно записать видео с ответом на все вопросы и выложить его в приложении вертикальных видео Yappy с хештегом #ЯУМНЕЕВСЕХ. В конце месяца Yappy и «Пятница!» определят победителей и опубликуют 5 лучших видео на странице Yappy. Авторы роликов-победителей получат призы от «Пятницы!» и Yappy, а также возможность попасть в новый сезон интеллектуальной телевикторины «Умнее всех».

Начало кастинга состоялось 30 мая 2024 года. Видео с заданиями будут публиковаться с мая до декабря включительно. Всего состоится шесть этапов кастинга. К участию приглашаются дети от 9 до 15 лет. «Умнее всех» — интеллектуальная телевикторина телеканала «Пятница!», в которой дети зарабатывают реальные деньги своим умом. Ведущая — Тина Канделаки.

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