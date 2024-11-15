Пиво может защитить человека от рака, заявила доктор Сухорукова

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы поделилась с изданием «Подмосковье сегодня» своим взглядом на полезные свойства пива и назвала безопасные нормы его потребления. По её мнению, мужчинам можно употреблять до литра пива в день (примерно четыре порции), женщинам — до 750 мл (три порции).

Сухорукова выделила несколько преимуществ разливного пива по сравнению с бутилированным: в нём нет или почти нет консервантов и добавок, содержатся живые культуры пивных дрожжей, что делает его более полезным. При этом пиво в бутылках дольше хранится и сохраняет характерный вкус благодаря строгому контролю со стороны производителей.

Для людей с хроническими болезнями сердца, почек и пищеварительной системы врач рекомендует воздержаться от пива, но отмечает, что здоровым людям этот напиток может даже принести пользу. В нём содержится ксантохумол, флавоноид, подавляющий канцерогены и защищающий мозг от возрастных изменений.

Сухорукова также отметила, что пиво помогает организму быстрее выводить алюминий — уникальное свойство, которым не обладает ни один другой напиток, и что оно может быть полезным при отравлении этим металлом.

Врач подчеркнула, что пиво по количеству таких микроэлементов, как фосфор, железо, магний, медь, калий и цинк, не уступает апельсиновому соку. Кроме того, один литр пива способен удовлетворить 50% дневной нормы витаминов В1 и В2 и 70% нормы витамина С. Триста граммов пива обеспечат дневную потребность в никотиновой и фолиевой кислотах, добавила Сухорукова.