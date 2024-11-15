Пятница, 15 ноября, 2024
На главнуюНовости мира

Пиво может защитить человека от рака, заявила доктор Сухорукова

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение от Freepik

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы поделилась с изданием «Подмосковье сегодня» своим взглядом на полезные свойства пива и назвала безопасные нормы его потребления. По её мнению, мужчинам можно употреблять до литра пива в день (примерно четыре порции), женщинам — до 750 мл (три порции).

Сухорукова выделила несколько преимуществ разливного пива по сравнению с бутилированным: в нём нет или почти нет консервантов и добавок, содержатся живые культуры пивных дрожжей, что делает его более полезным. При этом пиво в бутылках дольше хранится и сохраняет характерный вкус благодаря строгому контролю со стороны производителей.

Для людей с хроническими болезнями сердца, почек и пищеварительной системы врач рекомендует воздержаться от пива, но отмечает, что здоровым людям этот напиток может даже принести пользу. В нём содержится ксантохумол, флавоноид, подавляющий канцерогены и защищающий мозг от возрастных изменений.

Сухорукова также отметила, что пиво помогает организму быстрее выводить алюминий — уникальное свойство, которым не обладает ни один другой напиток, и что оно может быть полезным при отравлении этим металлом.

Врач подчеркнула, что пиво по количеству таких микроэлементов, как фосфор, железо, магний, медь, калий и цинк, не уступает апельсиновому соку. Кроме того, один литр пива способен удовлетворить 50% дневной нормы витаминов В1 и В2 и 70% нормы витамина С. Триста граммов пива обеспечат дневную потребность в никотиновой и фолиевой кислотах, добавила Сухорукова.

Новости рубрики
Новости мира

Никодимов день 13 ноября: приметы и запреты

13 ноября православные вспоминают преподобных Спиридона и Никодима. В народе этот праздник называют Никодимов день.
Новости мира

Минобороны РФ сообщило о 51 БПЛА, сбитом ночью 15 ноября

Из них 36 дронов сбиты над Краснодарским краем, три — над Крымом, два — над Белгородской областью,  десять — над Азовским морем.
Новости мира

В Новосибирске невестка убила свекровь на глазах маленького сына

Жительницу Новосибирска обвиняют в убийстве свекрови на глазах маленького сына, пишет телеграм-канал SHOT. По его...