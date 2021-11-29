Первый журнал «Playboy» и неудачное покушение на Александра II: что произошло 1 декабря

7info рассказывает о событиях, произошедших в разное время 1 декабря.

1800 год: Вашингтон стал столицей США

После Американской революции многие штаты и города стали претендовать на то, чтобы столица США находилась на их территории. В связи с этим пришлось искать компромисс. Было принято решение построить новый город на полпути от Новой Англии и Джорджии.

Он получил название Вашнгтон, в честь первого президента США. Туда перевели Конгресс и основные правительственные учреждения. 1 декабря город приобрёл статус столицы.

1879 год: Неудачное покушение на Александра II

В 11-м часу вечера 1 декабря (19 ноября) 1879 года на третьей версте Московско-Курской железной дороги боевая группа народовольцев подорвала заранее заложенную в подкоп динамитную мину. Пострадал поезд, в котором в Петербург следовал император Александр II. Два паровоза и один багажный вагон оторвались, второй багажный вагон перевернулся., Восемь вагонов сошли с рельсов. В происшествии никто не пострадал.

1945 год: Основана Международная демократическая федерация женщин

На Международном женском конгрессе, который проходил в Париже, принято решение о создании Международной демократической федерации женщин

Международная демократическая федерация женщин (фр. Fédération démocratique internationale des femmes, FDIF) – организация, объединяющая женщин независимо от национальности, расы, религиозных и политических взглядов. В уставе говорится, что она создана для совместной борьбы во имя защиты и завоевания своих прав гражданок, матерей, трудящихся, во имя охраны и благополучия детей, во имя обеспечения мира, демократии и независимости народов.

1953 год: Вышел в свет первый журнал «Playboy»

1 декабря в газетных киосках Чикаго вышел первый номер мужского журнала «Playboy». Тираж составлял 70 тысяч экземпляров. По началу его создатель, Хью Хефнер, сомневался, что дело дойдёт до второго выпуска. Но его опасения не подтвердились: за неделю была скуплены четверть тиража, а к концу первого десятилетия журнал продавался тиражом более миллиона экземпляров!