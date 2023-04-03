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Понедельник, 3 апреля, 2023
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Пензенским срочникам рассказали, можно ли отправиться на СВО, если пришла повестка

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Специалисты портала «Объясняем. РФ» рассказали, могут ли срочники, в том числе из Пензенской области, отказаться от службы в армии по призыву в пользу участия в спецоперации.

Выяснилось, что сделать этого нельзя. При этом молодые люди имеют возможность пойти на военную службу по контракту.

Для этого срочник должен отслужить минимум три месяца и заключить контракт. Тогда его могут отправить в зону проведения спецоперации в статусе контрактника.

Заключить контракт могут те, кто не состоит в запасе ВС России и получил высшее или среднее профессиональное образование.

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