Вторник, 14 октября, 2025
5.6 C
Рязань
Медицина

Павел Малков рассказал о развитии ожоговой службы в Рязанской области

Валерия Мединская
Фото с сайта Правительства Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области рассказал о работе по модернизации и развитию ожоговой службы в регионе. Модернизация проводится в рамках поручений главы региона, касающихся развития сферы здравоохранения.

Павел Малков напомнил, что в ходе посещения областной детской клинической больницы обсуждал с руководством минздрава и этого учреждения необходимость обновления ожогового отделения и закупки нового оборудования.

– Там замечательные врачи, надо просто еще дополнительно помочь с современной техникой, чтобы можно было эффективно лечить тяжелые травмы. Надо, чтобы у медиков было все для этого. Будем их поддерживать, в первую очередь с точки зрения новых технологий, – сказал глава региона.

Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников доложил, что в регионе был проведен аудит всей ожоговой службы, составлен и реализуется план по обновлению и дооснащению действующих отделений. В настоящее время завершено переоснащение ожоговой службы в ОКБ, где расположено 20 круглосуточных и 7 коек дневного стационара. В частности, приобретены 3 специализированные противоожоговые кровати разных модификаций, позволяющие проводить лечение пациентов с тяжелыми и крайне тяжелыми травмами. Кроме того, в этой больнице полностью заменено хирургическое оборудование, которое требуется для восстановления больных с ожогами. До конца текущего года по такому же принципу будет переоснащено ожоговое отделение в детской ОКБ. Будет закуплена 1 многофункциональная кровать и полный пакет хирургического оборудования, проводятся конкурсные процедуры.

Самые читаемые материалы

Интересное

Одним ударом снесут всю страну: обнародовано самое страшное пророчество Владимира Жириновского

В нём политик-пророк говорил о том, как будет развязана Третья мировая война.
Интересное

Жириновский про 2026 год и далее: предсказание, которое переворачивает представление о будущем

В Сети появилось предсказание политика о завершении СВО, развале США и катастрофе Европы.
Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Новости Касимова

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.
Новости России

Черноморский флот объяснил «всплытие» подлодки «Новороссийск» у берегов Франции

В сообщении ЧФ поясняется, что проход через Ла-Манш в надводном положении является обязательным требованием международных правил.

Последние новости

«Зелёный сад — наш дом» подарил пенсионерке Зое Антиповой газовую плиту

Бесплатную газификацию компания «Зелёный сад - наш дом» проводит во всех домах посёлка Шпалозавода, которые были подключены к старой котельной на территории строящегося ЖК «Окская стрелка».

Павел Малков: Продолжим поддержку рязанского АПК по всем направлениям

Губернатор Павел Малков на заседании регионального Правительства высоко оценил результаты участия Рязанской области в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

Определён состав рабочей группы, которая готовит проект «Рязань – новогодняя столица»

Названы лица, ответственные за организацию мероприятий.

Более 70 работников рязанской строительной компании не получали зарплату

Рязанская строительная компания задолжала сотрудникам более 2 миллионов рублей....

Алексей Молчанов ушёл с поста руководителя аппарата Рязоблдумы

В регпарламенте он работал более 11 лет.

Объявлен сбор средств на покупку газовых котлов для Троицкого храма в Гусе-Железном

Троицкая церковь касимовского посёлка Гусь-Железный собирает средства на покупку...

В Челябинске матери погибшего участника СВО насчитали долг за 10 лет задним числом

В Челябинске матери участника спецоперации, не вернувшегося с фронта, задним числом...

Выплаты за рождение ребёнка хотят продлить в Рязанской области до 2027 года

Речь идёт о единовременных выплатах, которые получают родители при рождении малыша.

Следователь указал на странности в исчезновении семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября в тайге в...

Шок для родных. Раскрыты детали смерти легендарного советского гимнаста Дитятина

Легендарный советский гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион Александр Дитятин умер...

Посмеялись над Белгородом: Коц рассказал правду об ударе по больнице в Харькове

По больнице в Харькове ударила украинская противовоздушная оборона, сообщил...

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, почему ей нравится читать лекции в Рязани

Общение с молодыми коллегами в регионах приносит, по её словам, радость и проходит конструктивно.

В Москве таксист-мигрант изнасиловал юную пассажирку

Полицейские и следователи задержали таксиста из Казахстана, подозреваемого в...

Ульяновские чиновники незаконно урезали выплату семье героя СВО

В Ульяновской области незаконно урезали выплату семье участника спецоперации,...

Нижегородский некрофил, делавший кукол из мертвых девочек, может выйти на свободу

Некрофила Анатолия Москвина могут выписать из психиатрической больницы №...