Павел Малков рассказал о развитии ожоговой службы в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области рассказал о работе по модернизации и развитию ожоговой службы в регионе. Модернизация проводится в рамках поручений главы региона, касающихся развития сферы здравоохранения.

Павел Малков напомнил, что в ходе посещения областной детской клинической больницы обсуждал с руководством минздрава и этого учреждения необходимость обновления ожогового отделения и закупки нового оборудования.

– Там замечательные врачи, надо просто еще дополнительно помочь с современной техникой, чтобы можно было эффективно лечить тяжелые травмы. Надо, чтобы у медиков было все для этого. Будем их поддерживать, в первую очередь с точки зрения новых технологий, – сказал глава региона.

Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников доложил, что в регионе был проведен аудит всей ожоговой службы, составлен и реализуется план по обновлению и дооснащению действующих отделений. В настоящее время завершено переоснащение ожоговой службы в ОКБ, где расположено 20 круглосуточных и 7 коек дневного стационара. В частности, приобретены 3 специализированные противоожоговые кровати разных модификаций, позволяющие проводить лечение пациентов с тяжелыми и крайне тяжелыми травмами. Кроме того, в этой больнице полностью заменено хирургическое оборудование, которое требуется для восстановления больных с ожогами. До конца текущего года по такому же принципу будет переоснащено ожоговое отделение в детской ОКБ. Будет закуплена 1 многофункциональная кровать и полный пакет хирургического оборудования, проводятся конкурсные процедуры.