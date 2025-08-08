Павел Малков рассказал о готовности школ к новому учебному году

На заседании Правительства Рязанской области обсудили ход капитального ремонта школ и подготовку образовательных учреждений к 1 сентября. Губернатор Павел Малков лично контролирует выполнение работ и заслушал доклад и.о. министра образования Ольги Васиной.
По данным министерства образования, капремонт уже завершён в трёх школах: Александро-Невской, Октябрьской в Скопине и Рыбновской №1. В остальных шести учреждениях работы выполнены на 90%. Кроме того, в рамках проекта «Школа мечты» пять учебных заведений получили уникальный дизайн, разработанный совместно с учениками, родителями и студентами.
Все школы региона обеспечены учебниками на 100%, а с нового учебного года в 5–7 классах начнут использовать единые государственные учебники истории.