Павел Малков рассказал о готовности школ к новому учебному году

На заседании Правительства Рязанской области обсудили ход капитального ремонта школ и подготовку образовательных учреждений к 1 сентября. Губернатор Павел Малков лично контролирует выполнение работ и заслушал доклад и.о. министра образования Ольги Васиной.

«По всем учреждениям работа ведется в плановом режиме, отставания и рисков нет. Она будет завершена в срок, и 1 сентября все учебные заведения откроют двери для учеников, – сказал Павел Малков. – В этом году произошли большие изменения благодаря федеральной поддержке и реализации национального проекта «Молодежь и дети». Провели комплексную модернизацию девяти школ. Это полный ремонт внутри и снаружи, переформатирование образовательного пространства, новое оборудование и учебники. По сути, ученики придут совершенно в новые учреждения. Также ведется плановый ремонт и оснащение во всех остальных школах».

По данным министерства образования, капремонт уже завершён в трёх школах: Александро-Невской, Октябрьской в Скопине и Рыбновской №1. В остальных шести учреждениях работы выполнены на 90%. Кроме того, в рамках проекта «Школа мечты» пять учебных заведений получили уникальный дизайн, разработанный совместно с учениками, родителями и студентами.

Все школы региона обеспечены учебниками на 100%, а с нового учебного года в 5–7 классах начнут использовать единые государственные учебники истории.