Павел Малков проверил работу нового учебного центра для будущих аграриев

В Рязанской области на базе колледжа начал работу современный образовательно-производственный «Агрокластер». Его создание стало возможным благодаря федеральной программе «Профессионалитет» в рамках национального проекта «Образование».

Инфраструктура кластера включает восемь высокотехнологичных учебных зон, охватывающих ключевые направления агросферы — от классического растениеводства и цифрового земледелия до пищевых и информационных технологий. Партнерами проекта выступили восемь ведущих предприятий региона, которые будут напрямую участвовать в учебном процессе и трудоустраивать выпускников. Более 620 студентов получат возможность применять знания на практике: управлять агродронами, создавать цифровые карты полей, осваивать передовые технологии выращивания культур и работать на современном лабораторном оборудовании.

«Агропредприятия очень заинтересованы в том, чтобы приходили работать высокоподготовленные специалисты. Сегодня аграрный сектор современный и высокотехнологичный. Те, кто в нем работает, должны владеть всем спектром технологий и уметь применять их на практике. Исходя из этого подхода, создали новую, модернизированную учебную базу с участием тех предприятий, которые будут брать на работу выпускников кластера», — отметил Павел Малков.

В ходе визита в колледж Губернатор также осмотрел цифровой класс патриотического воспитания и начальной военной подготовки, созданный по его поручению, а также новую базу для обучения будущих спасателей и пожарных.