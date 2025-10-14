Вторник, 14 октября, 2025
Экономика и бизнес

Павел Малков: Продолжим поддержку рязанского АПК по всем направлениям

Валерия Мединская
Губернатор Павел Малков на заседании регионального Правительства высоко оценил результаты участия Рязанской области в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходила в Москве с 8 по 11 октября в соответствии с задачами национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В целом Рязанский регион удостоен на выставке 36 золотых, серебряных и бронзовых медалей. Награждены производители продуктов питания, животноводы, фермеры, реализующие проекты при грантовой господдержке. На неделе также станут известны итоги конкурса в растениеводстве. Павел Малков выразил уверенность, что и в нем рязанские аграрии будут отмечены.

«Молодцы! Благодарю наших аграриев за добросовестный труд. Нам есть чем гордиться по-настоящему. На протяжении последних лет демонстрируем устойчивый рост и превышаем все среднероссийские показатели по росту и по развитию в агропромышленном секторе. Безусловно, со стороны Правительства области продолжим поддержку АПК», – подчеркнул Павел Малков. Губернатор отметил, что сельское хозяйство – один из приоритетов в развитии Рязанского региона, который вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

В этом году регион представили на выставке более 50 предприятий сферы АПК. Демонстрировалась самая разная продукция: хлебобулочные, кондитерские изделия, мука, молоко, сыры, колбасные изделия, овощи, фрукты. Семь предприятий показали высокопродуктивных племенных животных, в том числе коров голштинской породы, лошадей русской верховой и буденновской пород, а также парского карпа. 19 видов пищевой продукции были отмечены высокими наградами. У рязанских производителей 15 золотых медалей, 3 серебряных, и одна бронзовая медаль. У животноводов – 9 золотых медалей. Рязанские фермеры отмечены на выставке Благодарностью и Серебряной медалью Минсельхоза РФ за лучшие проекты с грантовой поддержкой.

На выставке также прошли переговоры с делегациями из Китая и Саудовской Аравии. Речь шла о развитии экспорта сельхозпродукции в эти страны. С «Росагролизингом» зафиксированы новые договоренности по обновлению сельхозтехники.

