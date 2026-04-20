Суд в Рязани взыскал 30 тысяч за незаконное использование фотографии собора

Арбитражный суд Рязанской области взыскал 30 тысяч рублей с ООО «Генератор Продаж» за незаконное использование фотографии собора.

Иск подало агентство по защите прав фотографов «Пейзаж». Речь идет о снимке «Спасо-Преображенский собор», который сделал профессиональный фотограф С.С. Дегтярёв.

Как установил суд, автор разместил обработанную версию фотографии в интернете и отметил ее водяным знаком с указанием прав. Позже он передал исключительные права на изображение в доверительное управление истцу.

Нарушение вскрыли во время мониторинга сети. Спорный снимок нашли на сайте ООО «Генератор Продаж». Разрешения на публикацию компания не получала, вознаграждение автору не выплачивала.

Суд учел характер нарушения и степень вины ответчика. Сумму компенсации оставили на уровне, заявленном в иске, — 30 тысяч рублей.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.