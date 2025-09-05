Павел Малков обозначил ключевые направления экспорта Рязанской области

Основными партнерами Рязанской области в сфере экспорта на ближайшие два года стали Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан и Турция. Параллельно регион активно развивает торгово-экономические связи с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков заявил в рамках Восточного экономического форума.

«Ключевые страны нашего экспорта на 2024-2025 год — это Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан, Турция. Мы очень активно сейчас работаем, наращиваем взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал губернатор.

По словам главы региона, следующим шагом в развитии международного сотрудничества станут Дни международного бизнеса, которые пройдут в Рязани 11-12 сентября. Ожидается, что мероприятие соберет представителей деловых кругов из десяти государств.