Павел Малков обозначил ключевые направления экспорта Рязанской области

Основными партнерами Рязанской области в сфере экспорта на ближайшие два года стали Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан и Турция. Параллельно регион активно развивает торгово-экономические связи с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков заявил в рамках Восточного экономического форума.
По словам главы региона, следующим шагом в развитии международного сотрудничества станут Дни международного бизнеса, которые пройдут в Рязани 11-12 сентября. Ожидается, что мероприятие соберет представителей деловых кругов из десяти государств.