Павел Малков: Наращивание мощностей переработки в АПК – важный приоритет

Наращивание мощностей переработки в АПК – важный приоритет развития Рязанской области. Об этом сказал врио главы региона Павел Малков в ходе посещения передового сельскохозяйственного предприятия в Чучковском районе.

19 сентября в рамках рабочей поездки в Чучковский район Малков посетил СПК «Вышгородский». Сельхозпредприятие специализируется на растениеводстве. В хозяйстве выращивают пшеницу, ячмень, горох, сою, кукурузу и подсолнечник на зерно. Врио губернатора отметил, что виден системный подход: от ввода земель в оборот до планомерного стратегического развития.

– В сфере АПК в настоящий момент два основных вектора развития. Это ввод в оборот неиспользуемых земель. Ещё один важный приоритет – наращивание мощностей переработки, – подчеркнул Малков. – Планируем в скором времени обсудить с рязанскими сельхозтоваропроизводителями меры поддержки на следующий год.

Ещё одним объектом, который осмотрел Малков, стало здание противопожарно-спасательной части №47. Оно было построено в 1932 году, капитально не ремонтировалось.

– Нужно возводить новое здание. Параллельно с этим продумать, как использовать территорию на месте старого гаража для пожарной техники. Как вариант – разбить небольшой сквер. Напротив расположена церковь, может получиться комплексная благоустроенная зона. Будем искать возможные пути, – прокомментировал врио главы региона.

По итогам встречи с активом Путятинского, Пителинского и Чучковского районов врио губернатора отметил, что большинство вопросов касались ремонта дорог. Он подчеркнул, что при формировании плана ремонта дорог на следующий год приоритеты будут расставляться с учетом мнения жителей и местных администраций.

– Средства выделяются значительные, расходовать их нужно максимально эффективно, – сказал Павел Малков.

Рабочая поездка в Чучковский район стала завершающей в первом цикле визитов в районы области.