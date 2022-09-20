Павел Малков: Наращивание мощностей переработки в АПК – важный приоритет

Наращивание мощностей переработки в АПК – важный приоритет развития Рязанской области. Об этом сказал врио главы региона Павел Малков в ходе посещения передового сельскохозяйственного предприятия в Чучковском районе.
19 сентября в рамках рабочей поездки в Чучковский район Малков посетил СПК «Вышгородский». Сельхозпредприятие специализируется на растениеводстве. В хозяйстве выращивают пшеницу, ячмень, горох, сою, кукурузу и подсолнечник на зерно. Врио губернатора отметил, что виден системный подход: от ввода земель в оборот до планомерного стратегического развития.
Ещё одним объектом, который осмотрел Малков, стало здание противопожарно-спасательной части №47. Оно было построено в 1932 году, капитально не ремонтировалось.
По итогам встречи с активом Путятинского, Пителинского и Чучковского районов врио губернатора отметил, что большинство вопросов касались ремонта дорог. Он подчеркнул, что при формировании плана ремонта дорог на следующий год приоритеты будут расставляться с учетом мнения жителей и местных администраций.
Рабочая поездка в Чучковский район стала завершающей в первом цикле визитов в районы области.