Озвучена версия зверского убийства семьи с двумя детьми в Нижнем Новгороде

Продолжается расследование жестокого убийства бизнесмена и его семьи прямо в их квартире в элитной доме в Нижнем Новгороде, пишет КП.

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Утром в среду, 23 марта, там были обнаружены тела Василия Мельникова, его супруги и двух маленьких детей с ножевыми ранениями.

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе и убийство главой семьи детей и жены, с последующим самоубийством.

«Да вы что! Это полностью исключено – там была такая любовь! Он очень любил и ее, и детей!» – прокомментировала эта версию подруга семьи.

В ходе расследования уголовного дела будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

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Следователи отметили, что следы проникновения в квартиру посторонних лиц отсутствуют.