Открываются «Врата Льва»: что мощное астрологическое событие принесёт россиянам

Нумеролог Ирина Лидерман в интервью изданию wday.ru рассказала о предстоящем событии. Наступает мощное энергетическое время, связанное с открытием «врат Льва». Что оно сулит россиянам, и в какие даты наступившего августа важно быть особенно осторожными?

«Врата Льва» — особое время мощной энергетической перестройки Земли, когда людям откроются уникальные возможности. Получится переосмыслить любые ситуации из прошлого, исцелить тело и получить подарки судьбы.

– Считается, что Сириус, самая яркая звезда созвездия Большого пса, является в это время звездой духовной помощи для всех жителей планеты, — говорит Лидерман. — Но необходимо понимать, что новое не придёт, если все место уже занято старым, чем бы оно ни было.

Нумеролог даёт совет: постарайтесь в этот период наблюдать за собой, своим поведением, а также за подсказками Вселенной — и тогда вам точно станет ясно, с чем необходимо работать. Не упустите новые возможности. Этот период также очень подходит для того, чтобы загадывать желания. Откроются «Врата Льва» с 8 по 12 августа.