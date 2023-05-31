Среда, 31 мая, 2023
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Отец и сыновья из Рязанской области участвуют в СВО

7info

Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова рассказала о 24-летнем рязанце, ушедшем добровольцем на специальную военную операцию.

Позывной воина — Серб. В зоне СВО он с апреля 2022 года.

— Ушел в зону СВО в апреле 2022 года добровольцем, вслед за отцом и братьями (их четверо в семье и трое участвуют в СВО), — написала Рослякова.

Дважды получал тяжелые ранения. Вытаскивая командира из-под обстрела в районе населенного пункта Авдеевка в ДНР, попал под сильный миномётный обстрел, получил тяжелые травмы внутренних органов, рук, тела, ног.

После проведения реабилитации, встав на ноги, сразу же в составе гуманитарной миссии направился в зону СВО и совершает подобные поездки в боевые подразделения постоянно. После выздоровления — снова в строй.

— И хочется быть в строю вместе с ним, с Сербом и такими же мужественными ребятами, — написала Рослякова.

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