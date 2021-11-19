Отец годами насиловал дочь и угрожал, что убьет мать и сестру, если она пожалуется

В суд передано резонансное уголовное дело в отношении жителя Иркутской области, которого обвиняют в систематическом насилии над дочерью, сообщает Следственный комитет.

Сообщается, что злоумышленник на протяжении 9 лет насиловал девочку 2000 года рождения и заставлял ее молчать об этом. Первое изнасилование он совершил, когда ей было всего 11 лет.

Выяснилось, что педофил угрожал жертве, что убьет ее младшую сестру и мать, если кто-то узнает о происходящем. Также он применял против потерпевшей физическую силу.

Следователям удалось доказать 39 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности ребенка.

О ситуации случайно узнала мать пострадавшей и написала заявление в отделение полиции. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.