Отца Жанны Фриске возмутил вечер в память певицы

Отец Жанны Фриске Владимир назвал в беседе с StarHit вечер в память певицы, организованный Ксенией Грин, сборищем самозванцев.
Мероприятие прошло 8 июля в Москве, на него пригласили и отца артистки, но он ответил отказом.
По его словам, никто не отозвался на приглашение посетить мероприятие.
Негативно про вечер в память певицы также высказались артистка Наталия Гулькина и продюсер Георгий Иващенко.
Жанна Фриске умерла в 2015 году от онкологического заболевания, ей было 40 лет.
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