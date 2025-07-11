Отца Жанны Фриске возмутил вечер в память певицы

Отец Жанны Фриске Владимир назвал в беседе с StarHit вечер в память певицы, организованный Ксенией Грин, сборищем самозванцев.

Мероприятие прошло 8 июля в Москве, на него пригласили и отца артистки, но он ответил отказом.

«Это какое-то левое сборище, не имеющие никакого отношения ни к Жанне, ни к фонду Жанны, ни к семье. Какие-то самозванцы и, по-моему, мошенники организовали его», — отметил Фриске.

По его словам, никто не отозвался на приглашение посетить мероприятие.

Негативно про вечер в память певицы также высказались артистка Наталия Гулькина и продюсер Георгий Иващенко.

Жанна Фриске умерла в 2015 году от онкологического заболевания, ей было 40 лет.