Особый противопожарный режим установят в Рязани с 28 марта

В Рязани с 28 марта установится особый противопожарный режим в границах городского округа. Соответствующее постановление администрации города опубликовано в «Рязанских ведомостях».

На период действия особого противопожарного режима запрещается посещение гражданами лесов и въезд транспортных средств в леса.

Посещение лесов разрешено только жителям Солотчи, охотникам, должностным лицам и госслужащим. Заезжать на запрещающие участки сможет военная техника и автомобили экстренных служб.

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Кроме того, будет организовано дежурство противопожарной техники. Создадут запас воды для тушения возможных возгораний.