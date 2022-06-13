Оправданному по делу об убийстве касимовцу отменили приговор

Рязанский облсуд отменил оправдательный приговор Касимовского районного суда в отношении мужчины, который проходил обвиняемым по делу об убийстве. Приговор в отношении касимовца был вынесен на основании оправдательного вердикта присяжных, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судебная коллегия согласилась с доводами апелляционного представления о допущенных стороной защиты систематическими нарушениями процедуры уголовного судопроизводства, выразившимися в доведении до присяжных заседателей недопустимых по своему характеру сведений, в также допущенных судом первой инстанции существенных нарушениях уголовно-процессуального законодательства, повлиявших на вынесение законного и обоснованного вердикта коллегии присяжных заседателей.

Следствием установлено, что безработный житель Касимовского района причинил тяжкие телесные повреждения знакомому. От полученных травм пострадавших скончался в больнице.

Дело передано на новое судебное рассмотрение.