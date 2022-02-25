Онколог перечислила нетипичные признаки рака у детей

Рак – одно из самых коварных заболеваний, потому что сложно поддаётся диагностике. В случае с детьми ситуация выявления онкологии стоит ещё острее, определить её зачастую сложнее. Однако есть несколько нетипичных симптомов, которые могут указывать на опасное состояние ребёнка. Их ФАН перечислила онколог Индира Юнусова.
По словам специалиста, на ранних стадиях рака дети испытывают недомогание. В размере может увеличиваться живот, якобы беспричинно повышаться температура тела. Стоит обратить внимание на носовые кровотечения.
К симптомам-маскам относятся синячковая сыпь на теле, высокая температура, которую не получается сбить, боль в костях, увеличение печени, селезёнки и лимфоузлов.
Юнусова отметила, что эти симптомы могут свидетельствовать и о других болезнях. Однако при их появлении следует немедленно обратиться к врачу.