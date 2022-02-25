Онколог перечислила нетипичные признаки рака у детей

Рак – одно из самых коварных заболеваний, потому что сложно поддаётся диагностике. В случае с детьми ситуация выявления онкологии стоит ещё острее, определить её зачастую сложнее. Однако есть несколько нетипичных симптомов, которые могут указывать на опасное состояние ребёнка. Их ФАН перечислила онколог Индира Юнусова.

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По словам специалиста, на ранних стадиях рака дети испытывают недомогание. В размере может увеличиваться живот, якобы беспричинно повышаться температура тела. Стоит обратить внимание на носовые кровотечения.

К симптомам-маскам относятся синячковая сыпь на теле, высокая температура, которую не получается сбить, боль в костях, увеличение печени, селезёнки и лимфоузлов.

Юнусова отметила, что эти симптомы могут свидетельствовать и о других болезнях. Однако при их появлении следует немедленно обратиться к врачу.