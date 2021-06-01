Онищенко призвал запретить продавать в России товары Nestle, Coca-Cola и Mars

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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал запретить в России товары Nestle, Coca-Cola и Mars. По его мнению, эти компании производят «заведомо нездоровую продукцию» с высоким содержанием сахара, сообщает радио «Говорит Москва».

Онищенко считает, что в России утратили культуру еды с завтраками, обедами и ужинами. Дети же употребляют преимущественно «мусорную еду», которая тяжело усваивается организмом.

По мнению депутата, этому способствуют СМИ, размещающие рекламу подобной продукции. Онищенко отметил, что хотя эти продукты и разрешены в обороте, необходимо запретить некоторые из них.