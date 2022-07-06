Одиннадцать полицейских ОВД Пятигорска заподозрены в вымогательстве
Одиннадцать полицейских ОВД Пятигорска подозреваются в вымогательстве, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Ставропольскому краю.
Отмечается, что по собранным оперативниками материалам следственными органами принято процессуальное решение.
Тем временем по сообщению Ставропольского краевого суда, в Ессентуках избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 сентября в отношении командира и заместителя взвода №1 в составе ОБППСП ОМВД России по Пятигорску, подозреваемых в совершении преступлений по статьям УК РФ «кража, совершенная организованной группой» и «вымогательство взятки в крупном размере организованной группой» — 7 эпизодов.