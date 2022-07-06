Одиннадцать полицейских ОВД Пятигорска заподозрены в вымогательстве

Одиннадцать полицейских ОВД Пятигорска подозреваются в вымогательстве, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Ставропольскому краю.

«Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно с региональным УФСБ России пресечена противоправная деятельность 11 сотрудников ОМВД России по городу Пятигорску. Предварительно установлено, что должностные лица вымогали и получали денежные средства от лиц, осуществляющих хранение и употребление запрещенных веществ», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по собранным оперативниками материалам следственными органами принято процессуальное решение.

«При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из ОВД», — добавили в МВД.

Тем временем по сообщению Ставропольского краевого суда, в Ессентуках избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 сентября в отношении командира и заместителя взвода №1 в составе ОБППСП ОМВД России по Пятигорску, подозреваемых в совершении преступлений по статьям УК РФ «кража, совершенная организованной группой» и «вымогательство взятки в крупном размере организованной группой» — 7 эпизодов.