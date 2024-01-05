Наступивший год Зелёного Деревянного Дракона уже выбрал своих счастливчиков. На тех, кто будет невероятно счастлив в 2024-м, свидетельствуют определённые цифры в дате рождения.

Издание Life пишет: во-первых, речь идёт о тех людях, в чьих датах рождения есть цифра 2. В нумерологии она отвечает за союзы и сотрудничество. Люди, у кого в дате рождения есть хотя бы одна двойка, — дипломатичны, умеют решать проблемные вопросы словами. Из-за своей чуткости и в некоторой мере эмоциональной чувствительности эти люди могут подобрать ключик практически к любому человеку. А Дракон, символ 2024 года, любит тех, кто помогает другим. Именно поэтому «двоечников» по датам рождения он готов осыпать большой удачей и везением.

Во-вторых, везунчиками в 2024 году станут те, у кого в дате рождения есть цифра 4. Цифра 4 — символ порядка и стабильности в нумерологии. Люди с числом 4 в дате рождения обычно очень рациональны в своих решениях. Они могут быть отличными аналитиками и умеют принимать взвешенные решения на основе логики и фактов. Именно поэтому год Дракона окажется для них удачным — «четвёрки» не потеряют голову от восторга и сохранят трезвость рассудка.

В-третьих, счастливчиками станут люди с цифрой 6 в дате рождения. Шестёрка символизирует гармонию, баланс и любовь. Люди, рождённые под влиянием шестёрки, обладают добрым сердцем. Они, как и двойки, любят помогать другим и стремятся создавать гармонию в своей жизни. Люди с числом 6 в дате рождения обычно очень близки со своими родственниками и семьёй. За доброе сердце и широкую душу Дракон одарит людей с этой цифрой в дате рождения большой удачей.

Ранее нумеролог назвал даты рождения людей, у которых сильный Ангел-хранитель. Так, «самый сильный ангел» даётся тем, кто появился на свет 6, 17, 25 и 29 числа каждого месяца. Исключительными счастливчиками являются рожденные 29 февраля — в високосный год.Что отличает всех этих людей? Лучезарная энергия, которая помогает справляться с бедами и ненастьем, уверенность, развитая интуиция.

Популярная шаманка, известная участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала, кому можно не бояться ретроградного Меркурия. В первую очередь ретроградный Меркурий не страшен Тельцам. Ахметжанова заявила: представители этого знака сохраняют спокойствие и не пасуют перед возникшими проблемами на фоне буйства планет. И пока другие паникуют на фоне ретроградности, Телец извлекает из неё пользу. Ловко избежать расставленных ретроградным Меркурием ловушек удаётся Козерогам. Данная планета всегда покровительствует расчётливым и рациональным личностям, поэтому Козерогу, как самому практичному, целеустремлённому и рассудительному знаку, во время ретрограда открываются новые горизонты. Рыбы — ещё один знак, у которого, похоже, есть оберег в этот период. Такие люди легко адаптируются к изменениям и сохраняют оптимизм даже в самых сложных жизненных ситуациях.