Нумеролог: рождённым в какие даты больше всех повезёт в 2024 году?

2024 год принесёт огромное счастье в жизнь людей, рождённых в определённые дни. В этом убеждена нумеролог Илаха Самедова. В интервью «Пятому каналу» специалист рассказала, кто вошёл в число счастливчиков.

Самедова обращает внимание россиян: если рассматривать наступивший год с точки зрения нумерологии, то грядущие 12 месяцев пройдут под властью числа 8, так как при сложении цифр, входящих в номер периода, получается именно оно. Вероятнее всего, 2024-й станет переломным моментом для тех, кто появился на свет в дату, в которой тоже можно отыскать эту цифру.

— Соответственно, для людей, которые тоже в восьмёрке, этот год будет особенным и наиболее удачным. Для всех остальных чисел он выдастся более нейтральным, — считает эксперт.

По её прогнозу, большое счастье и невероятное везение в ближайшие месяцы ждёт тех, кто родился 8, 17 и 26 числа любого месяца. Также небольшое влияние почувствуют те, кто появился на свет в нечётную дату: 1, 3, 5, 7 и т д.

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