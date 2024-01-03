Среда, 3 января, 2024
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Нумеролог: рождённым в какие даты больше всех повезёт в 2024 году?

7info7
Image by pressfoto on Freepik
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2024 год принесёт огромное счастье в жизнь людей, рождённых в определённые дни. В этом убеждена нумеролог Илаха Самедова. В интервью «Пятому каналу» специалист рассказала, кто вошёл в число счастливчиков.

Самедова обращает внимание россиян: если рассматривать наступивший год с точки зрения нумерологии, то грядущие 12 месяцев пройдут под властью числа 8, так как при сложении цифр, входящих в номер периода, получается именно оно. Вероятнее всего, 2024-й станет переломным моментом для тех, кто появился на свет в дату, в которой тоже можно отыскать эту цифру.

— Соответственно, для людей, которые тоже в восьмёрке, этот год будет особенным и наиболее удачным. Для всех остальных чисел он выдастся более нейтральным, — считает эксперт.

По её прогнозу, большое счастье и невероятное везение в ближайшие месяцы ждёт тех, кто родился 8, 17 и 26 числа любого месяца. Также небольшое влияние почувствуют те, кто появился на свет в нечётную дату: 1, 3, 5, 7 и т д.

Ранее шаманка Кажетта назвала знаки зодиака, кому не страшен ретроградный Меркурий. В первую очередь ретроградный Меркурий не вредит Тельцам. Кажетта Ахметжанова заявила: представители этого знака сохраняют спокойствие и не пасуют перед возникшими проблемами на фоне буйства планет. И пока другие паникуют на фоне ретроградности, Телец извлекает из неё пользу.Ловко избежать расставленных ретроградным Меркурием ловушек удаётся Козерогам. Данная планета всегда покровительствует расчётливым и рациональным личностям, поэтому Козерогу, как самому практичному, целеустремлённому и рассудительному знаку, во время ретрограда открываются новые горизонты.

Рыбы — ещё один знак, у которого, похоже, есть оберег в этот период. Такие люди легко адаптируются к изменениям и сохраняют оптимизм даже в самых сложных жизненных ситуациях.

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