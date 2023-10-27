Пятница, 27 октября, 2023
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Нумеролог назвала самый тяжёлый период 2024 года

7info7
Фото с сайта Pixabay, автор sweetlouise

2024 год обрушится на жителей планеты как суровыми потрясениями, так и радостными моментами. О самых тяжёлых и самых удачных периодах наступающего года 5-tv.ru рассказала нумеролог Илаха Самедова.

Специалист обратила внимание: если брать год кармический под цифрой восемь, то наиболее сложный период, скорее всего, будет приходиться на конец зимы и начало весны. Самедова не назвала точных дат, но указала, что в это время сложно придётся всем.

Илаха Самедова отметила, что в этот время решающих и значимых событий в жизни следует ожидать тем, чья кармическая цифра, полученная путем сложения всех цифр в дате рождения, будет равна девяти. При это восьмой месяц в году, август, пройдёт статично, без особых потрясений.

Нумеролог убеждена: судьбоносными станут первые четыре месяца.

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