«Ну-ка, все вместе! Хором!» возвращается: старт второго сезона 4 апреля

4 апреля в 21:30 на телеканале «Россия» стартует второй сезон популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+).

— Легендарная сотня членов жюри вновь собралась, чтобы выбрать лучший музыкальный коллектив страны! — говорится в пресс-релизе телеканала «Россия»

Ведущий проекта — Николай Басков.

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А открыть новый сезон своим суперхитом выпала честь Максиму Дунаевскому, который в этом году отмечает 80-летний юбилей.

Максим Дунаевский о проекте:

«Мне нравится это шоу — оно классное, музыкальное, веселое и вдохновляющее. Соревнование ансамблей — отличная идея, но оценивать участников будет сложно: коллективы очень разные, есть хоры, эстрадные ансамбли, народные группы. Сопоставить их непросто, так что жюри придется постараться».

Кто выйдет на сцену первым?

В борьбу за Кубок шоу и 5 миллионов рублей вступят первые восемь коллективов. Среди них как небольшие ансамбли, так и хоры из 44 вокалистов, как профессиональные певцы, так и любители.

Музыкальный репертуар обещает быть разнообразным — от современных хитов до народных песен.

В эту пятницу на сцену выйдут:

Московский камерный хор «Голос Вам»

Эстрадный хор Московского городского открытого колледжа

Ансамбль песни и танца «Казачий хутор» (Нижний Новгород)

Ансамбль «Мама Джаз» (Рязань)

Камерный хор «Воскресение» (Череповец)

Вокальный ансамбль «Бозоны Хиггса» (Москва)

Капелла Дмитрия Железнова (Казань)

Народный коллектив «Хор русской песни» Владимирского областного музыкального колледжа им. А. П. Бородина

Кто в жюри?

В составе сотни экспертов снова те, кто с самого начала проекта стали родными лицами для зрителей.

Одна из таких персон — Этери Бериашвили: певица, педагог по вокалу и наставник музыкальной академии народной артистки России Ларисы Долиной.

Этери Бериашвили о втором сезоне:

«В многоголосии хоров есть мощная энергия, идущая сквозь века. С незапамятных времен люди собирались и пели вместе — это энергия счастья и единения. В первом сезоне мы открыли потрясающие коллективы, и я уверена, что второй сезон принесёт не меньше ярких открытий!».

Кто удивит жюри?

«Вперёд, дорога открыта!»

«Орут они правильно, ничего страшного!»

«Это открытие для меня!»

Кому достанутся восторженные похвалы? Кто покорит сотню экспертов? Узнаем уже в эту пятницу!

Фото: телеканал «Россия»