Новым главврачом рязанского перинатального центра стал Александр Терещенко

Александр Терещенко стал главным врачом перинатального центра Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Приказ о назначении нового руководителя вышел 9 февраля.

Александр Терещенко закончил лечебный факультет Рязанского медицинского университета имени Павлова в 1992 году. До настоящего времени работал главврачом женской консультации №1.

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Ранее занимал должность главврача Центра охраны здоровья семьи и репродукции. Имеет высшую квалификацию врача-дерматовенеролога и звание заслуженного работника здравоохранения.

Стаж работы – 27 лет.

Известно, что экс-руководитель перинатального центра Ирина Девятова сложила полномочия по собственному желанию.

Напомним, скандал вокруг рязанского областного перинатального центра развернулся в января, когда в СМИ появилась информация о смерти малыша. Мать ребёнка прокомментировала информацию о смене руководства медучреждения.