Главврач рязанского Перинатального центра Ирина Девятова ушла с должности 

Главный врач Перинатального центра Рязани Ирина Девятова покинула свой пост, сообщает Минздрав региона.

По данным ведомства, Девятова уволилась по собственному желанию.

Новым главврачом медучреждения стал Александр Терещенко. Прежде он руководил женской консультацией №1. Стаж работы – 27 лет. Является заслуженным работником здравоохранения РФ.

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Напомним, в конце января в Перинатальном центре скончался ребёнок, впавший в кому после проведения естественных родов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.