Житель Рязани угрожал задушить соседку

На улице Зубковой в Рязани мужчина угрожал задушить соседку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным полиции, конфликт между соседями случился в четверг, 22 октября. 37-летняя рязанка поднималась к себе домой по лестнице. В этом время её 36-летний сосед выпивал в подъезде вместе с друзьями. Мужчина предложил рязанке присоединиться к пьянке, но та отказалась.

Слова женщины не понравились нетрезвому мужчине и он грубо ответил ей, пригрозив при этом задушить. Пришлось вызывать полицию.

Правоохранители утихомирили дебошира и завели на него уголовное дело.