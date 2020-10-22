В Рязани подешевели рис и молоко

За неделю с 13 по 19 октября в Рязани значительно снизились цены на некоторые продукты, включая рис и молоко, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, цена на шлифованный рис упала на 6,1%, мороженую неразделанную рыбу на 4,1%, ядрицу на 3,6%, морковь на 3,1%, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности на 1,1%, а питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на 1%.

При этом наблюдается и подорожание некоторых продуктов. Незначительно увеличились цены на белокочанную свежую капусту, поваренную пищевую соль, картофель, яйца куриные и репчатый лук.