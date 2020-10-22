Четверг, 22 октября, 2020
5 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиАдминистрацияНовости РязаниОбщество

В Рязани подешевели рис и молоко

Елена Лобанова

За неделю с 13 по 19 октября в Рязани значительно снизились цены на некоторые продукты, включая рис и молоко, сообщает пресс-служба администрации города. 

Так, цена на шлифованный рис упала на 6,1%, мороженую неразделанную рыбу на 4,1%, ядрицу на 3,6%, морковь на 3,1%, питьевое цельное стерилизованное молоко  2,5-3,2% жирности на 1,1%, а питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на 1%.

При этом наблюдается и подорожание некоторых продуктов. Незначительно увеличились цены на белокочанную свежую капусту, поваренную пищевую соль, картофель, яйца куриные и репчатый лук.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанец стал героем передачи «Давай поженимся»

Видео
Рязанец Сергей Панин стал одним из женихов на передаче «Давай поженимся». Программа вышла в эфир Первого канала во вторник, 20 октября.
Узнать больше

В Скопинском районе восстанавливают здания, пострадавшие от взрывов

Новости Рязани
В Скопинском районе продолжаются восстановительные работы на территории населенных пунктов, пострадавших из-за пожара на территории воинской части. Об этом сообщает районная администрация.
Узнать больше

Обновилась информация о коронавирусе в районах Рязанской области

Коронавирус
В целом в Рязанской области на 13.00 22 октября 2020 г. с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 9803 человека.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани из-за коронавируса поменяли режим работы загсов

Новости Рязани
Также вводится ограничение на число гостей, присутствующих при регистрации браков. На роспись в загс смогут прийти только 15 человек.
Узнать больше

Курсант рязанского вуза задержал подозреваемого в убийстве

Новости Рязани
Рядовой полиции Александр Троицкий оказался рядом с местом происшествия случайно.
Узнать больше

В Рязанской области потеплеет до +10 градусов

Новости Рязани
В четверг в Рязанской области потеплеет до +10°С. Прогноз погоды на 22 октября опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Против вирусов и стресса: каким должно быть питание осенью?

Акценты
Осенью, а особенно сейчас, когда поднялась вторая волна COVID-19, важно максимально разнообразить свой рацион питания и наполнить его полезными продуктами. Это позволит...
Узнать больше

Директор Лицея №52 Елена Гаврюнина: Если бы я была Александром Блоком, то сказала бы о лицее стихами

Акценты
В понедельник, 19 октября, в России отмечается День лицеиста. В Рязани есть три лицея – Свободный, №4 и №52. В праздничный день о своей работе РИА «7 новостей» рассказал директор Лицея №52 Елена Викторовна Гаврюнина.
Узнать больше

Вопросы на засыпку. Несколько важных тонкостей при поиске стирального порошка

Акценты
Дождь, короткие дни, грязные улицы. Все эти приметы победившей осени заставляют задуматься о том, как вернуть в безупречное состояние одежду, пострадавшую от распутицы.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+