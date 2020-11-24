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В Рязани подвели итоги акции «Есенинский диктант»

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С 3 по 9 октября Рязанское региональное отделение Общероссийской Ассоциации учителей литературы и русского языка и методическое объединение учителей русского языка и литературы ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные технологии» совместно с РОУНБ им. Горького организовали и провели пятую межрегиональную акцию «Есенинский диктант», посвященную 125-летию со дня рождения С.А. Есенина. Информационную поддержку акции осуществляло РИА «7 новостей».

Тексты диктанта, составленные для каждой из трех возрастных групп (для обучающихся 3-5 классов, 6-9 классов, 10-11 классов и взрослых), были сформированы по итогам межрегионального конкурса методических разработок. Все поклонники творчества Есенина, желающие проверить свои знания, связанные с жизнью и творчеством поэта, могли принять участие в акции в заочной форме.

Межрегиональная акция «Есенинский диктант-2020» объединила любителей творчества поэта не только из всех уголков  России, но зарубежных стран, а также показала, что поэзия С.А. Есенина — отнюдь «не прошлого дня», она по-прежнему находит живой отклик в сердцах людей. Количество заявленных участников составило более 20 тысяч человек.  География «Есенинского диктанта» впечатляет: участниками акции стали не только граждане Российской Федерации, но и представители Королевства Дании, Иордании, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Донецкой Народной Республики, Италии, Тунисской Республики.  Это люди разного возраста, разных профессий, и всех их объединила любовь к поэзии С.А. Есенина и русскому языку. Из Рязанской области участников было 2303 человека.

Оргкомитет «Есенинского диктанта» благодарит всех, кто принял в нем участие, за поддержку нашей акции. Общий межрегиональный рейтинг коллективного и индивидуального участия, а также дополнительные статистические данные об итогах акции «Есенинский диктант-2020” можно посмотреть здесь:

КОЛЛЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ. 3-5 КЛАССЫ

КОЛЛЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ. 6-9 КЛАССЫ

КОЛЛЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ. 10-11 КЛАССЫ, ВЗРОСЛЫЕ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ. 3-5 КЛАССЫ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ. 6-9 КЛАССЫ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ. 10-11 КЛАССЫ, ВЗРОСЛЫЕ

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