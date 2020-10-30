Под Рязанью столкнулись грузовик и «Лада Ларгус»

В результате ДТП в Пронском районе пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в четверг, 29 октября, в 13.20 на 37-м километре автодороги «Рязань – Пронск – Скопин». 39-летний житель водитель грузовика «Мерседес» с полуприцепом из Шацкого района, совершая разворот, столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 25-летнего рязанца.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы. Ему потребовалась помощь медиков.

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Обстоятельства происшествия уточняются.