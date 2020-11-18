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Новости РязаниПроисшествия

Опубликовано видео с места гибели четырёх человек на пожаре в Рязанской области

7info

Телеканал «Город» опубликовал видео с места пожара в Касимовском районе, в котором погибла целая семья. 

Напомним, пожар в 4-квартирном жилом доме в р. п. Гусь-Железный Касимовского района произошёл днём в среду, 18 ноября. После того, как огонь был потушен, в квартире, где предположительно находился очаг возгорания, были найдены четыре трупа. Это супруги и двое их маленьких детей. 

По факту случившегося проводится доследственная проверка. На месте ЧП побывал руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области Владимир Никешкин. 

– С учётом полученных в ходе первоначальных следственных действий данных будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, – говорится в сообщении пресс-службы следственного управления.

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