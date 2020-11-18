В Касимовском районе на пожаре погибла семья

В посёлке Гусь-Железный Касимовского районе произошёл пожар. В огне погибла целая семья, сообщили в следственном управлении регионального СК РФ.

Сообщение о происшествии поступило около 15.00 18 ноября. Загорелся четырёхквартирный одноэтажный дом. Он полностью уничтожен огнём. После тушения пожара в квартире, где, предположительно, был очаг возгорания, обнаружили останки четырёх человек.

По предварительным данным, это супружеская пара и их малолетние дети.

На пожар выехали 15 пожарных автомобилей и 32 спасателя, отметили в ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Также в Гусь-Железный приехал руководитель следственного управления Владимир Никешкин. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.