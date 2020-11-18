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Ольга Щетинкина наградила работников профессионально-технического образования

Елена Лобанова

Во вторник, 17 ноября, министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина наградила работников профессионально-технического образования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Чиновник вручила 13-ти работникам юбилейные памятные знаки «80 лет системе профессионально-технического образования».

— Система среднего профессионального образования всегда отвечала требованиям времени, и сегодня она получила новый импульс в своем развитии: в образовательных учреждениях обновляется материально-техническая база, создаются новые лаборатории и мастерские, открываются новые специальности, – отметила Ольга Щетинкина. 

Памятные знаки получили сотрудники Рязанского автотранспортного техникума имени С.А. Живаго, Рязанского политехнического колледжа, Рязанского технологического колледжа, Ряжского колледжа имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова, Шацкого агротехнологического техникума, Новомичуринского многоотраслевого техникума, Рязанского медицинского колледжа, Рязанского художественного училища имени Г. К. Вагнера и Рязанского колледжа культуры г. Шацк.

Соответствующая награда появилась благодаря министру просвещения РФ Дмитрию Глушко. Именно он учредил награду в рамках празднования 80-летия системы профессионально-технического образования. Знак вручается за добросовестный труд и достижения в сфере среднего профессионального образования.

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