Новости Рязани сегодня: 2 декабря

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 2 декабря.
Вице-губернатор Игорь Греков доложил губернатору о проведённых объездах медицинских учреждений
Такие рейды проводятся по поручению губернатора уже на протяжении нескольких дней. За 1 декабря Игорь Греков побывал в шести «красных зонах», в том числе посетил лечебные учреждения Касимова, Шацка, Сасова, Шилова, Александро-Невского и п. Сараи. Греков доложил, что в специализированные отделения районных больниц проводится госпитализация пациентов с легким и средним течением болезни. Если состояние вызывает тревогу, больных переводят в учреждения областного центра.
Депутат Госдумы Елена Митина привезла ряжским медикам из «красной зоны» средства защиты и продукты
Елена Митина подчеркнула, что сегодня на медицинских работниках лежит большая ответственность не только за грамотное лечение больных коронавирусной инфекцией, но и за ее своевременное выявление.
В Рязани работает «горячая» линия по вопросам обеспечения льготных лекарств
Специалисты колл-центра дают разъяснения для граждан, которым положены бесплатные лекарства по региональным и федеральным льготам, в рамках Федерального закона № 178- ФЗ, закона Рязанской области № 49-ОЗ, а также по 7 высокозатратным нозологиям. Номер телефона «горячей линии»: 8 (4912) 971-984.
В Рязани начали устанавливать главную городскую ёлку
С утра на площадке у памятника Ленину работала техника. Рабочие установили основание ели и укрепили его плитами. Через некоторое время они смонтируют каркас, после чего начнут устанавливать ветки. Затем ёлку нарядят игрушками и гирляндами.
В Рязанской области занято 84% коек для больных с пневмонией и COVID-19
На сегодняшний день в Рязанской области создано 1815 мест для пациентов с пневмонией, в том числе с COVID-19.
Минздрав объяснил семичасовую очередь на КТ в Рязани
В ответе Минздрава отмечается, что проблема действительно существует.
Также в Минздраве заявили, что врачи сейчас работают на износ, чтобы помочь каждому рязанцу, которому это необходимо. При этом болеют и сами медики.
Рязанская область получила 8 млн рублей на поддержку добровольческого движения
Соответствующее заявление Николай Любимов сделал на пленарном заседании добровольческого форума. На мероприятии также обсуждали участие волонтеров в борьбе с распространением коронавируса.
В Рязани проверили соблюдение масочного режима
В сообщении опергруппы отмечается, что на нарушителей масочного режима могут составить протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ. Нарушителям грозят штрафы от 1 до 30 тыс рублей. Кроме того, с ними проводят разъяснительные беседы.
В Рязанской области ожидается сильный мороз
Согласно прогнозу синоптиков, в среду будет переменная облачность. Осадки не ожидаются. Рязанцам стоит быть готовыми к гололедице на дорогах. Ветер – 5-10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -11°С, местами похолодает до -15°С. Днём от -7°С до -2°С