Новости Рязани сегодня: 2 декабря

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 2 декабря.

Вице-губернатор Игорь Греков доложил губернатору о проведённых объездах медицинских учреждений

Такие рейды проводятся по поручению губернатора уже на протяжении нескольких дней. За 1 декабря Игорь Греков побывал в шести «красных зонах», в том числе посетил лечебные учреждения Касимова, Шацка, Сасова, Шилова, Александро-Невского и п. Сараи. Греков доложил, что в специализированные отделения районных больниц проводится госпитализация пациентов с легким и средним течением болезни. Если состояние вызывает тревогу, больных переводят в учреждения областного центра.

Депутат Госдумы Елена Митина привезла ряжским медикам из «красной зоны» средства защиты и продукты

Елена Митина подчеркнула, что сегодня на медицинских работниках лежит большая ответственность не только за грамотное лечение больных коронавирусной инфекцией, но и за ее своевременное выявление.

В Рязани работает «горячая» линия по вопросам обеспечения льготных лекарств

Специалисты колл-центра дают разъяснения для граждан, которым положены бесплатные лекарства по региональным и федеральным льготам, в рамках Федерального закона № 178- ФЗ, закона Рязанской области № 49-ОЗ, а также по 7 высокозатратным нозологиям. Номер телефона «горячей линии»: 8 (4912) 971-984.

В Рязани начали устанавливать главную городскую ёлку

С утра на площадке у памятника Ленину работала техника. Рабочие установили основание ели и укрепили его плитами. Через некоторое время они смонтируют каркас, после чего начнут устанавливать ветки. Затем ёлку нарядят игрушками и гирляндами.

В Рязанской области занято 84% коек для больных с пневмонией и COVID-19

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На сегодняшний день в Рязанской области создано 1815 мест для пациентов с пневмонией, в том числе с COVID-19.

Минздрав объяснил семичасовую очередь на КТ в Рязани

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В ответе Минздрава отмечается, что проблема действительно существует.

Желающих пройти КТ много, как по направлению от врача, так и по собственному желанию, – отметили представители ведомства.

Также в Минздраве заявили, что врачи сейчас работают на износ, чтобы помочь каждому рязанцу, которому это необходимо. При этом болеют и сами медики.

Рязанская область получила 8 млн рублей на поддержку добровольческого движения

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Соответствующее заявление Николай Любимов сделал на пленарном заседании добровольческого форума. На мероприятии также обсуждали участие волонтеров в борьбе с распространением коронавируса.

В Рязани проверили соблюдение масочного режима

В сообщении опергруппы отмечается, что на нарушителей масочного режима могут составить протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ. Нарушителям грозят штрафы от 1 до 30 тыс рублей. Кроме того, с ними проводят разъяснительные беседы.

В Рязанской области ожидается сильный мороз

Согласно прогнозу синоптиков, в среду будет переменная облачность. Осадки не ожидаются. Рязанцам стоит быть готовыми к гололедице на дорогах. Ветер – 5-10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -11°С, местами похолодает до -15°С. Днём от -7°С до -2°С