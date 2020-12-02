Среда, 2 декабря, 2020
-7.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Новости Рязани сегодня: 2 декабря

7info7

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 2 декабря.

Вице-губернатор Игорь Греков доложил губернатору о проведённых объездах медицинских учреждений

Такие рейды проводятся по поручению губернатора уже на протяжении нескольких дней. За 1 декабря Игорь Греков побывал в шести «красных зонах», в том числе посетил лечебные учреждения Касимова, Шацка, Сасова, Шилова, Александро-Невского и п. Сараи. Греков доложил, что в специализированные отделения районных больниц проводится госпитализация пациентов с легким и средним течением болезни. Если состояние вызывает тревогу, больных переводят в учреждения областного центра.

Депутат Госдумы Елена Митина привезла ряжским медикам из «красной зоны» средства защиты и продукты

Елена Митина подчеркнула, что сегодня на медицинских работниках лежит большая ответственность не только за грамотное лечение больных коронавирусной инфекцией, но и за ее своевременное выявление.

В Рязани работает «горячая» линия по вопросам обеспечения льготных лекарств

Специалисты колл-центра дают разъяснения для граждан, которым положены бесплатные лекарства по региональным и федеральным льготам, в рамках Федерального закона № 178- ФЗ, закона Рязанской области № 49-ОЗ, а также по 7 высокозатратным нозологиям. Номер телефона «горячей линии»: 8 (4912) 971-984. 

В Рязани начали устанавливать главную городскую ёлку

С утра на площадке у памятника Ленину работала техника. Рабочие установили основание ели и укрепили его плитами. Через некоторое время они смонтируют каркас, после чего начнут устанавливать ветки. Затем ёлку нарядят игрушками и гирляндами. 

В Рязанской области занято 84% коек для больных с пневмонией и COVID-19

Изображение Myriam Zilles с сайта Pixabay

На сегодняшний день в Рязанской области создано 1815 мест для пациентов с пневмонией, в том числе с COVID-19. 

Минздрав объяснил семичасовую очередь на КТ в Рязани

Изображение Roman Paroubek с сайта Pixabay

В ответе Минздрава отмечается, что проблема действительно существует.

Желающих пройти КТ много, как по направлению от врача, так и по собственному желанию, – отметили представители ведомства.

Также в Минздраве заявили, что врачи сейчас работают на износ, чтобы помочь каждому рязанцу, которому это необходимо. При этом болеют и сами медики.

Рязанская область получила 8 млн рублей на поддержку добровольческого движения

Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Соответствующее заявление Николай Любимов сделал на пленарном заседании добровольческого форума. На мероприятии также обсуждали участие волонтеров в борьбе с распространением коронавируса. 

В Рязани проверили соблюдение масочного режима

В сообщении опергруппы отмечается, что на нарушителей масочного режима могут составить протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ. Нарушителям грозят штрафы от 1 до 30 тыс рублей. Кроме того, с ними проводят разъяснительные беседы. 

В Рязанской области ожидается сильный мороз

Согласно прогнозу синоптиков, в среду будет переменная облачность. Осадки не ожидаются. Рязанцам стоит быть готовыми к гололедице на дорогах. Ветер – 5-10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -11°С, местами похолодает до -15°С. Днём от -7°С до -2°С

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости мира

Дмитрий Песков: Путин получает абсолютно полную информацию по COVID, включая данные по смертности

Президент РФ Владимир Путин однозначно получает абсолютно полную информацию по заболеваемости коронавирусом, включая данные по смертности и по заполняемости коек в регионах, заявил пресс-секретарь...
Узнать больше
Новости Рязани

На касимовском заводе прошли антитеррористические учения

26 ноября оперативным штабом Рязанской области проведены командно-штабные антитеррористические учения на предприятии в Касимове, сообщили в пресс-службе УФСБ. По...
Узнать больше
Новости мира

В Минтрансе предложили регионам устанавливать срок эксплуатации автобусов

В документе предлагается ввести понятие «срок эксплуатации транспортного средства», однако в самом законопроекте конкретный период не указан, поскольку определять его будут самостоятельно в каждом субъекте с учетом различного уровня социально-экономического развития регионов и муниципальных образований.
Узнать больше
Новости Рязани

Опергруппа обновила данные о коронавирусе в Рязанской области

Региональная опергруппа обновила данные о распространении коронавируса в Рязанской области. По состоянию на 9.30 28 ноября в регионе...
Узнать больше
Новости Рязани

На пожаре в центре Рязани пострадали двое 35-летних мужчин

На пожаре, который произошёл в квартире в центре Рязани, пострадали двое мужчин. Такую информацию приводит ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше
Новости мира

Легкие пациентов c COVID-19 поражает еще и грибковая инфекция

К бактериальным осложнениям при COVID-19 добавились грибковые инфекции. Грибок находили у пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии, указано в статье, опубликованной международным коллективом исследователей.
Узнать больше
Новости Рязани

С порога рязанской библиотеки украли декоративное дерево

Видно, как женщина подходит горшкам с высаженными в них туями. Затем она оглядывается, вытаскивает одной из деревьев и уходит. Всё произошло в тёмное время суток.
Узнать больше
Новости мира

Где выгодно купить фасовочные пакеты по выгодным ценам?

При реализации различных товаров используются упаковочные материалы. Они обеспечивают сохранность продукции. Упаковка также используется в рекламных целях, так как с помощью современных технологий на...
Узнать больше
Новости Рязани

В Минздраве прокомментировали скандальный инцидент с участием работников «скорой» в Сасове

27 ноября в Сасове произошёл конфликт между местными жителями и приехавшими на вызов сотрудниками скорой помощи. Соответствующая информация появилась в паблике ВКонтакте...
Узнать больше
Новости мира

Сбер удвоит все средства, собранные в рамках акции «Добрый новогодний подарок»

Стартовала традиционная ежегодная благотворительная акция «Добрый новогодний подарок», в рамках которой участники дарят детям не просто подарки, но еще и системную поддержку, новые возможности и знания.
Узнать больше
Администрация

В сквере Скобелева в Песочне установили освещение

В этом году территория сквера Скобелева преобразилась. Её озеленили, там установили игровые и спортивные площадки, лавочки и фотозоны.
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанец оплатил долги, чтобы не потерять кроссовер

Рязанские судебные приставы арестовали кроссовер должника. Чтобы не потерять автомобиль, мужчина оплатил имеющуюся задолженность, пишет пресс-служба регионального УФССП. Рязанец...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+