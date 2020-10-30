Новая квартира в «Мармакс» по программе TRADE IN

Рязанцы могут купить квартиру от «Мармакс» по программе TRADE IN. Об этом напомнили в строительной компании.

По данным «Инком-Недвижимости», по итогам трех кварталов 2019 года доля таких сделок на столичном рынке жилья составила 33%, в аналогичном периоде 2018 года их число равнялось 20%.

По условиям трейд-зачёта, старую квартиру можно будет заменить на новую с доплатой. При этом тратиться на услуги агентства недвижимости не придется.

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Для проведения программы требуется, чтобы старая квартира находилась в Рязани и не относилась к ветхому фонду. Продать ее нужно будет в течение трех месяцев, все это время на новую квартиру в «Мармакс» будет сохраняться бронь. После продажи старой квартиры клиент компании может сам решить, как реализовать вырученные средства: сделать первый большой взнос по ипотеке, купить новую квартиру в рассрочку на небольшой срок или сразу купить новую квартиру.

— Мы работаем с одним из лучших агентств недвижимости, все сделки проводим совместно, — отметила руководитель отдела продаж Анна Терехова. — При заключении сделки по программе трейд-зачёт стоимость новой квартиры фиксируется в договоре на три месяца и будет неизменна даже при колебаниях на рынке недвижимости.

При этом оформление всех документов возьмет на себя личный менеджер покупателя, а клиенту останется только подписать договор.

Подробности по программе трейд-зачёт и других программах выгодного приобретения жилья можно узнать по телефону: 500-005 или на сайте компании.